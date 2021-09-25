ТОРОНТО, 25 сен — ПРАЙМ. Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу вылетела на родину из Канады после освобождения из-под стражи, передают местные СМИ.

Суд Канады освободил финдиректора Huawei, которая пошла на сделку с США

"Самолет Air China c Мэн Ваньчжоу на борту вылетел из аэропорта Ванкувера", — написал в Twitter журналист канадской телерадиовещательной компании CTV National News Маккензи Грей.

Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняют в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, была арестована в Канаде по американскому запросу в декабре 2018 года. Позднее ее перевели под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов, обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.