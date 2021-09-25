МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. В США возник дефицит бумаги из-за сокращения производства бумаги в Северной Америке во время пандемии коронавируса. Кризис производства бумаги ударил по американским ритейлерам, передает Bloomberg.

По данным агентства, некоторые бумажные фабрики перешли на производство картона, чтобы удовлетворить выросший во время пандемии в онлайн-торговле спрос на упаковку. Другие предприятия прекратили работу. Это привело к тому, что производство бумаги в 2020 году сократилось на пятую часть по сравнению с 2019 годом.

Объем импорта также сократился в 2020 году на 9,7%.

Опрошенные агентством эксперты говорят о сохранении напряженности на рынке до 2023 года. По словам вице-президента по продажам печатной компании Nahan Марка Гроффа, этим летом средняя цена бумаги выросла на 16%.

По оценкам президента маркетинговой компании Belardi Wong Полли Вонг, из-за дефицита бумаги компании не готовы к приближающемуся рождественскому сезону.

Супермаркеты в США устанавливают лимиты на покупку туалетной бумаги и бумажных полотенец.