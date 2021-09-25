МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Британские сельскохозпредприятия не смогут содержать теплицы с помидорами, огурцами и болгарским перцем из-за высоких цен на газ, которые влияют на стоимость отопления, считают эксперты, опрошенные Bloomberg.

Глава Консорциума свежей продукции (Fresh Produce Consortium) Найджел Дженни опасается, что многие фермеры пойдут на сокращение овощного производства.

Риск остаться без отопления из-за неподъемных цен на газ грозит им остаться без урожая.

Это в свою очередь приведет к росту продовольственных цен.