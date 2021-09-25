БЕРЛИН, 25 сен — ПРАЙМ. Вопрос об отношениях с Россией неизменно занимает первые строчки в хит-параде германской повестки, выходя на новый уровень в преддверии парламентских выборов в Германии. То, как кандидаты в канцлеры ФРГ видят будущее сотрудничество с Москвой и что о нем думают сейчас, наглядно демонстрируют сделанные ими заявления.

РИА Новости собрали наиболее "говорящие" цитаты трех гипотетических канцлеров ФРГ о России — Олафа Шольца от партии социальных демократов, Армина Лашета от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Анналены Бербок от партии "Союз 90/Зеленые". По совершенно понятным причинам, больше всего в диалоге с Россией троих политиков волнует проект "Северный поток 2", вот только их отношение к нему разнится.

ДИАЛОГУ БЫТЬ

Кандидат от социал-демократов Шольц поддержал идею диалога Евросоюза с Россией, выдвинутую лидерами Германии и Франции. "Я активно поддерживаю то, что предложение президента Макрона и федерального канцлера будет обсуждаться далее", — говорит Шольц.

В то же время он высказал мнение, что Европе необходимы более серьезные изменения подходов к отношениям с восточным соседом.

"Что нам нужно — так это новая восточная политика, которая снова укрепит мысли Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (предшественник ОБСЕ — ред.) и ОБСЕ, но в этот раз будет единой для Европейского союза. И тут я выступаю и за то, чтобы Россия и остальные признавали, что в Европе и дальше будет проходить интеграция", — отмечал социал-демократ.

Его конкурент, консерватор Лашет считает безосновательными требования ужесточить подход к России. "У нас есть санкции, но разрыв дипломатических отношений или что-то в этом роде — это неправильно. Когда возникают трудности, нужно больше говорить, а не меньше", — считает Лашет.

К тому же, говорит он, политика Германии на российском направлении встроена в европейскую и новые акценты со стороны Берлина не требуются — немецкая позиция в вопросах международного права ясна, а уже имеющееся сотрудничество с Россией нужно укреплять.

Независимо от того, кто в конечном итоге займет пост канцлера, он уже получил совет умудренной опытом предшественницы — Ангела Меркель заявила, что посоветовала бы своему преемнику на посту главы правительства оставаться в диалоге с Россией.

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

"Нам нужно будет больше газа в следующие годы" — этой цитатой легче всего охарактеризовать отношение к "Северному потоку 2" преемника Меркель во главе христианских демократов Армина Лашета. В ходе последних предвыборных дебатов он снова недвусмысленно поддержал проект. "Да. Это экономический проект", — ответил Лашет на вопрос ведущего, поддерживает ли он введение в эксплуатацию проекта "Северный поток 2".

"Немцы не могут более увеличивать добычу газа — производство есть немного в Нижней Саксонии, в противном случае придется заниматься фрекингом. Нужно принимать решение, поэтому "Северный проект 2" — это проект, которому я говорю: хорошо, я его не запрещаю", — заявил Лашет.

При этом он делает упор на том, что Украина не должна потерпеть убытки. "Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен", — отметил кандидат в канцлеры.

Социал-демократ Шольц, как и Лашет, систематически выступает в поддержку "Северного потока 2", но при этом также не забывает об энергобезопасности Украины как страны-транзитера. Политик также заверил, что и на месте будущего канцлера поддержал бы проект. "В США есть неправильные представления, связанные с тем, что мы якобы становимся зависимыми от России", — добавил Шольц.

НЕ ПОТОКОМ ЕДИНЫМ

Позиция кандидата от "Зеленых" Анналены Бербок в отношении России в целом и "Северного потока 2" в частности максимально критическая.

В дискуссии о растущих ценах на газ Бербок раскритиковала Москву, заявив, что "Россия заняла очень выжидательную позицию в поставках природного газа в Европу". "А страдать будут клиенты в Германии, у которых поднимаются цены на газ, в худшем случае им придется мерзнуть", — уверена Бербок.

Из ее уст не раз звучала критика в адрес действующего федерального правительства Германии, которое "продвинуло газопровод, несмотря на всех сомнения, предостережения и опасения", оказав "медвежью услугу" стране.

"Северный поток 2" не просто какой-то газопровод. Этот газопровод раскалывает Европу", — отмечает политик и безрадостно констатирует: "Мы по-прежнему зависим от российского газа".

Газопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2".

В РФ отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

Против проекта "Северный поток 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.