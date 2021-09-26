ЛОНДОН, 26 сен — ПРАЙМ. Правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, в том числе выдача 5 тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков и 5,5 тысяч виз работникам птицеферм, следует из заявления министерства транспорта страны.

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"Пять тысяч водителей транспортных средств большой грузоподъемности смогут приехать в Великобританию на три месяца в преддверии Рождества, что обеспечит краткосрочное смягчение нагрузки для отрасли грузоперевозок. Еще 5500 виз будут доступны для работников птицеферм на тот же период времени, чтобы не допустить дальнейшего давления на пищевую промышленность", — говорится в сообщении.

Набор водителей и работников птицеферм по краткосрочным визам начнется в октябре и продлится до 24 декабря.

В ведомстве при этом отмечают, что эта мера не является долгосрочным решением проблемы, власти рассчитывают на то, что работодатели будут делать долгосрочные инвестиции в подготовку кадров внутри страны.

Министерство транспорта намерено в ближайшее время подготовить до 4 тысяч водителей грузовиков. Министерство образования в свою очередь выделит 10 миллионов фунтов для создания курсов повышения квалификации для подготовки водителей грузовиков. Министерство обороны задействует своих экзаменаторов, чтобы позволить в течение следующих 12 недель значительно увеличить число проводимых в стране экзаменов по вождению.

Кроме того, власти намерены направить водителям 1 миллионов писем с благодарностью за жизненно важную роль в поддержке экономики страны, а также с призывом вернуться на работу тем, кто ее оставил.