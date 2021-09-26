МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Малообеспеченным гражданам Украины, а также среднему классу этой страны придется выживать из-за ситуации в глобальной экономике, а также из-за многочисленных ошибок в управлении страной, пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в местном издании "Главред".

"Надвигающийся глобальный кризис будет в нашей стране выдаивать бедных и средний класс до предела", — говорится в его статье.

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"Уже сейчас все чаще ряд нардепов, министров и других топ-чиновников в своих заявлениях отмечают о снятии государством с себя социальной ответственности — пенсий, пособий, качественного медобслуживания и прочее. То есть быть бедным в Украине — опасно для здоровья", — делает неутешительные выводы автор колонки.