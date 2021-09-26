Экономист предупредил о тяжелой жизни среднего класса Украины
"Главред": средний класс Украины обеднеет из-за глобальной ситуации в экономике и кризиса управления
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Малообеспеченным гражданам Украины, а также среднему классу этой страны придется выживать из-за ситуации в глобальной экономике, а также из-за многочисленных ошибок в управлении страной, пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в местном издании "Главред".
"Надвигающийся глобальный кризис будет в нашей стране выдаивать бедных и средний класс до предела", — говорится в его статье.
Автор текста обратил внимание на растущие цены на энергоресурсы и тарифы ЖКХ, на предприятия и компании, которые оказались перед угрозой дефолта и обанкротились, инфляцию и мировой госдолг, а также на геополитические риски и волны коронавируса. По его мнению, вышеперчисленные причины — лишь часть негативных факторов обвала украинской экономики.
"Уже сейчас все чаще ряд нардепов, министров и других топ-чиновников в своих заявлениях отмечают о снятии государством с себя социальной ответственности — пенсий, пособий, качественного медобслуживания и прочее. То есть быть бедным в Украине — опасно для здоровья", — делает неутешительные выводы автор колонки.
https://1prime.ru/world/20210926/834805700.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook