Эксперт Шаповалов: власти Украины привели страну к энергетическому банкротству
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Украина стала энергетическим банкротом из-за действия властей, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT.
"Фактически речь идет о том, что все действия нынешней власти были неверными, в том числе шаг, направленный на конфликт с Россией в рамках газовых проблем", — сказал эксперт, оценивая высказывания депутатов Верховной Рады, обвинивших власти в сложившейся ситуации.
Он отметил, что Украина, имевшая когда-то большие возможности для производства энергетики, оказалась "энергетическим банкротом".
Шаповалов обратил внимание, что кризис привел к падению рейтинга президента Украины Владимира Зеленского и его команды.