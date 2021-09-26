МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Украина стала энергетическим банкротом из-за действия властей, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT.

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Он отметил, что Украина, имевшая когда-то большие возможности для производства энергетики, оказалась "энергетическим банкротом".

Шаповалов обратил внимание, что кризис привел к падению рейтинга президента Украины Владимира Зеленского и его команды.