МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Участие партии "Союз90/Зеленые" в правительстве по итогам выборов в бундестаг 26 сентября почти неизбежно, но для проекта "Северный поток-2" угрозы в этом нет, считает немецкий политолог Александр Рар. Названа новая причина возможного срыва запуска "Северного потока - 2"

В Германии 26 сентября проходят выборы в бундестаг, по итогам будет сформировано новое правительство, канцлер Ангела Меркель не претендует на новый срок в должности.

КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА — КАНЦЛЕР

Опросы общественного мнения показывают, что победу могут одержать социал-демократы, но для формирования правящей коалиции они должны сотрудничать еще с двумя партиями. Поскольку СДПГ с самого начала исключали, что пойдут на еще одну коалицию с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, то они могут выбрать партнеров только из трех партий — "Зеленых", свободных демократов и «Левых». Если же СДПГ не сможет сформировать коалицию, то этим займется ХДС/ХСС, но ее варианты также почти неизбежно будут включать партию "Зеленые".

"Должно произойти чудо, чтобы "Зеленые" не попали в правительство. Но, слава богу, "Зеленые" не претендуют на канцлерство. Если бы у нас в Германии был "зеленый" канцлер, то можно было бы ожидать всего, вплоть до провокаций против России. То есть тогда бы Германия встала, может быть, на те же позиции, которых сегодня придерживается Украина. Вполне допускаю, что такое могло произойти, но к счастью они не будут главным партнером по коалиции, они не победят на выборах, но будут младшими партнерами", — заявил Рар РИА Новости. В Польше рассказали, как превратят "Северный поток-2" в руины

Он отметил, что, по его данным, из правительственных и парламентских кругов главный кандидат от "Зеленых" на пост министра иностранных дел — это политик турецкого происхождения Чем Оздемир. "Он не просто критично относится к России, у него меняется выражение лица, когда он говорит о России, точно так же, как когда он говорит о Турции, Китае. Это человек, который считает, что Германия настолько сильна, что может всех учить демократии и ставить на место. Это абсолютно амбициозный политик, и с ним будут громадные проблемы", — заявил Рар.

Однако критическая позиция такого возможного министра иностранных дел будет сглаживаться фигурой канцлера, которым будет, скорее всего, либо кандидат от социал-демократов Олаф Шольц, либо кандидат от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет, считает политолог.

"Поэтому он ("зеленый" министр иностранных дел) не будет создавать собственную политику. Он будет пытаться где-то создавать атмосферу, но саму политику, стратегию в отношении России будет создавать канцлер. Поэтому я не вижу никаких опасностей для "Северного потока 2", не вижу опасностей для прагматичного сотрудничества с Россией — и Шольц, и Лашет настроены прагматично, даже более прагматично, чем госпожа Меркель", — пояснил он.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОСЧЕТЫ

При попадании "Зеленых" в правительство проблема, по словам Рара, будет в том, что "они приняли точку зрения поляков, прибалтов и украинцев на Россию". Что кандидаты в канцлеры ФРГ говорят о России и "Северном потоке-2"

"Они будут проталкивать проект Украины как "анти-России". У них очень сильна повестка дня защиты прав сексуальных меньшинств, они считают, что Россию нужно заваливать санкциями за пренебрежение их правами. Они считают, что Евросоюз — это монолит, что права человека являются инструментом ведения внешней политики, что у Европы и Германии достаточно мощи, чтобы ставить такую страну как Россия на место. Считаю, что это стратегическая ошибка "Зеленых", они не понимают баланс сил в мире, в геополитике. Им это неинтересно", — заявил собеседник агентства.

Независимо от того, какая будет коалиция, по словам Рара, "вся Европа на последнем дыхании хочет показать всему миру, что она сильна". "Европа считает, что ничего не изменилось за последние 30 лет и они вместе с США могут давить на любые страны, которые Европа считает слабее Запада. Но мир настолько изменился, что это уже не так, в этом большая опасность. Европа становится скорее историческим музеем, но считает себя мировым лидером в плане либеральных ценностей. И "Зеленая" партия особенно это так видит и рассматривает. Это может привести к неверной оценке реалий и новым конфликтам", — заявил эксперт.

Одним из аргументов политики западных стран в сфере защиты климата является то, что внедрение в западных экономиках новых, более экологичных технологий сделает их лидерами в этой сфере и, таким образом, экономическими лидерами в будущем. По словам Рара, это неверный расчет. СМИ: партия "зеленых" в ФРГ намерена помешать работе "Северного потока-2"

"То, что делают "Зеленые", может разрушить фундамент немецкой экономики, например, автомобильную, химическую промышленность. Если они станут второй силой в правительстве, то они не получат ведомство канцлера, но получат суперминистерство — министерство экономики. Это будет идеологическое министерство, которое будет править Германией как инквизиция, и есть риск, что они задушат экономику Германии, а потому они потеряют потенциал в мире. "Зеленые" считают, что все будут равняться на Германию, но этого не будет — это катастрофический просчет партии", — пояснил эксперт.

Говоря же об СДПГ и возможном канцлере Шольце, Рар прогнозирует — они будут придерживаться хороших отношений с Россией.

"Но нельзя ожидать, что они будут вести себя как при (канцлере в 1969-1974 годах, авторе новой восточной политики) Вилли Брандте или (канцлере в 1998-2004 годах) Герхарде Шрёдере, потому что Германия встроена в европейский консенсус и поляки, прибалты, румыны просто задушат любого канцлера, если они посчитают, что он слишком сближается с Россией. Если Шольц придет к власти, то можно надеяться на нейтралитет, на отсутствие явного негатива в отношении России и на попытки продвинуться вперед по каким-то проектам", — отметил Рар.