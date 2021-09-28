СМИ: McDonald's во Франции стал продавать воду из-под крана
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ПАРИЖ, 28 сен — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's во Франции перестала продавать воду в пластиковых бутылках, заменив ее на воду в бумажных стаканчиках, сообщает газета Figaro.
В меню предлагается стакан воды объемом 250 мл стоимостью 1,70 евро. Если объем стакана 400 мл, то вода обойдется посетителям в 2,30 евро.
Решение убрать из меню ресторана воду Evian и Badoit связано с намерением уменьшить использование пластика. В коммюнике, которое было выпущено McDonald's в апреле, указывалось, что в среднем в ресторанах этой сети во Франции продавались 75 миллионов бутылок. Переход на бумажные стаканчики позволит избежать более 1 тонны пластиковых отходов, отмечает газета.
Как сообщает радиостанция France Info, McDonald's предлагает клиентам фильтрованную воду из-под крана. Таким образом, цена такой воды за литр составляет почти 7 евро.
Согласно постановлению, которое действует во Франции с 1967 года, рестораны должны бесплатно предоставлять графин воды вместе с трапезой, отмечает Figaro.
https://1prime.ru/world/20210928/834817762.html
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