ПАРИЖ, 28 сен — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's во Франции перестала продавать воду в пластиковых бутылках, заменив ее на воду в бумажных стаканчиках, сообщает газета Figaro. Франция выступила против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией

В меню предлагается стакан воды объемом 250 мл стоимостью 1,70 евро. Если объем стакана 400 мл, то вода обойдется посетителям в 2,30 евро.

Решение убрать из меню ресторана воду Evian и Badoit связано с намерением уменьшить использование пластика. В коммюнике, которое было выпущено McDonald's в апреле, указывалось, что в среднем в ресторанах этой сети во Франции продавались 75 миллионов бутылок. Переход на бумажные стаканчики позволит избежать более 1 тонны пластиковых отходов, отмечает газета.

Как сообщает радиостанция France Info, McDonald's предлагает клиентам фильтрованную воду из-под крана. Таким образом, цена такой воды за литр составляет почти 7 евро.

Согласно постановлению, которое действует во Франции с 1967 года, рестораны должны бесплатно предоставлять графин воды вместе с трапезой, отмечает Figaro.