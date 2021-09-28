ВАШИНГТОН, 28 сен — ПРАЙМ. Администрация США может исчерпать денежные резервы и утратить способность выполнять свои обязательства в случае, если конгресс к 18 октября не увеличит или не заморозит потолок государственного долга, предупредила министр финансов Джаннет Йеллен в очередном письме, адресованном конгрессу. Аналитики ждут роста индекса доверия потребителей США в сентябре

На рассмотрении членов парламента сейчас находится законопроект об отмене ограничений на заимствования до конца 2022 года.

"В настоящее время мы прогнозируем, что министерство финансов, скорее всего, исчерпает потенциал своих чрезвычайных мер, если конгресс не примет мер к повышению или приостановке действия лимита долга к 18 октября", — говорится в послании.

В предыдущем письме министр предупреждала, что когда все возможные меры и резервы будут закончатся, США окажутся "не в состоянии выполнять свои обязательства впервые в нашей истории".

По словам Йеллен, затягивание вопроса нанесет значительный ущерб потребительскому и деловому доверию, увеличит стоимость заимствований для налогоплательщиков и негативно скажется на кредитном рейтинге США "на годы вперед".