МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство Испании объявило остров Пальма, входящий в состав Канарских островов, зоной бедствия. Решение было принято из-за активного извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает Reuters.

Представитель кабинета министров Испании Исабель Родригес рассказала о том, что признание острова зоной бедствия позволило согласовать первый пакет мер помощи в размере 10,5 миллиона евро (12,30 миллиона долларов). Планируется, что около 5 миллионов евро будет предоставлено жителям европейского региона на покупку домов, а остальные — на приобретение мебели и предметов первой необходимости. В Италии ожидают рост цен на электричество почти на 30%

Reuters напоминает, что извержение началось 19 сентября впервые за последние 50 лет и уже привело к эвакуации 6 тысяч человек. Потоки лавы начали стекать по западному склону вулкана в сторону моря, что привело к уничтожению почти 600 домов, а также церквей и банановых плантаций на острове Пальма. Мэр испанского городка Эль-Пасо Серхио Родригес сказал, что "лава не оставляет ничего на своем пути". По его словам, местные жители еще не скоро смогут вернуться к своим домам. При этом информации о появлении погибших нет.

Помимо этого, из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла с 25 сентября полеты на остров прекратила местная авиакомпания Binter. Сегодня сотни жителей в зоне прибрежных деревень находятся под угрозой. Власти ожидают, что раскаленная лава достигнет побережья острова и соприкоснется с соленой водой моря, что может привести к взрывам и выбросу опасных газов.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха также может нести экологическую угрозу для Западной Европы. По утверждению метеорологов, большое количество двуокиси серы, которое было выброшено на острове, достигнет Франции.