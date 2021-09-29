МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Предсказать появление "черных лебедей" невозможно, поскольку это неожиданные аномальные события, но вероятным источником глобальных потрясений может стать Китай из-за девелопера Evergrande, над которым нависла угроза дефолта, такое мнение выразил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Эксперт предсказала развитие событий с китайской Evergrande

Накануне профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший мировой экономический кризис в 2008 году, заявил, что в краткосрочной перспективе не видит никаких "черных лебедей". Однако он отметил, что есть финансовые риски, которые могут сыграть свою роль в последующие 3-5 лет и, возможно, вызвать очередной кризис.

"То, что Рубини не ожидает "черных лебедей" в краткосрочной перспективе, не удивительно: ведь "черные лебеди" — неожиданные аномальные события", — говорит Осадчий.

Например, таким "черным лебедем" стал коронавирус, пришедший из Китая, предсказать пандемию было невозможно, добавил он. "Возможным источником глобальных потрясений вновь может стать Китай, где произошел крах девелопера Evergrande", — заявил Осадчий.

Кроме того, по его словам, мягкая монетарная политика в сочетании с мягкой фискальной политикой развитых стран привела к надуванию пузырей на финансовых рынках. Наиболее наглядный пример — криптовалюты. "Взрыв этих пузырей также может вызвать потрясения на глобальных рынках", — добавил эксперт.

Вместе с тем опрошенные РИА Новости ранее аналитики заявили, что возможный дефолт одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande не станет "черным лебедем" на глобальном фондовом и девелоперском рынках. По их мнению, максимум, чем грозит ситуация, — это спад спроса на сырьевые товары и подрыв доверия международных инвесторов к китайскому рынку недвижимости и корпоративных облигаций.