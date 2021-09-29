МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Цены на газ, являющиеся основой электрогенерации в США, за последний год выросли до 5,90 долларов за миллион британских тепловых единиц (207 долларов за тысячу кубов). Последний раз такие котировки на рынке были в феврале 2014 года. Об этом сообщает CNN.

Наступление холодов еще больше сократит газовые запасы в США, находящиеся ниже средних показателей за пять лет, что заставит американцев раскошелиться, считает агентство. Так, Роберт Явгер из Mizuho Securities назвал ранние заморозки "ужасной перспективой" для экономики США.

Как пишет CNN, скачок цен на природный газ усугубляет американские инфляционные проблемы, обострившиеся впервые за двенадцать лет. "Семьи столкнулись с ростом цен на все, начиная с поддержанных автомобилей и бензина, заканчивая беконом", — - отмечает агентство.

Разумеется, это повышение инфляции вынудило Федеральную резервную систему рассмотреть вопрос о сокращении масштабов поддержки экономики. Ставка в США находится на нулевом уровне, а финансовые власти проводят с 2020 года активную монетарную политику.

Помимо этого, возрастающий энергетический кризис привел к опасениям среди крупных инвесторов по проблемам экономического роста и высоких цен.

"Все это было бы плохим вариантом даже в обычное время, но сегодня присутствует страх перед инфляцией", — отметил президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Роберт Макнелли. В Европе объявили о появлении зоны стихийного бедствия

"Управление энергетической информации США говорит о том, что половина домохозяйств использует газ для отопления и водоснабжения. Американская газовая ассоциация отмечает, что потребители пока не платят по тем ценам на сырье, о которых пишут в новостях, так как газовые компании закупают сырье по долгосрочным контрактам, которые защищают потребителей от волатильности", — рассказывает CNN.

Сегодня компании увеличивают поставки газа, который они приобрели ранее и содержали в хранилищах, поэтому, как пишет агентство, в том случае, если ситуация затянется, в США вырастут потребительские цены на газ, и это даст мультипликативный экономический эффект.

В ЕВРОПЕ И АЗИИ СИТУАЦИЯ ГОРАЗДО ХУЖЕ

В CNN полагают, что ситуация с газом за рубежом намного хуже. "Европа и Азия столкнулись с ценовым ралли, которое привело к дефициту предложения и прекращению работы предприятий, а это создает риск восстановления экономики после кризиса", — констатирует агентство.

Макнелли охарактеризовал положение дел в Европе и Азии как "катастрофу". Причем ситуация, как он говорит, ударила и по американскому бизнесу: производитель удобрений в Великобритании, принадлежащий инвестору из США, вынужден был прекратить свою работу.

Британское правительство вмешалось в данный прецедент, но из-за опасения, что продовольственной промышленности не хватит CO2.

Влияние газового кризиса на США ослаблено из-за сланцевого бума, произошедшего в последнее десятилетие в США. Благодаря фрекингу США стали крупным производителем и экспортером природного газа. "У нас не может закончиться газ, мы выживем", — утверждает Явгер.

В МИРЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ДЕФИЦИТ СЫРЬЯ

Причиной проблем мировой экономики с газом в CNN назвали то обстоятельство, что производство сырья не следует за восстановлением экономики. Предложение не соответствует спросу, и это заставляет цены идти вперед.

Например, производители сланцевого сырья после многих лет финансовых потерь очень осторожно относятся к наращиванию добычи: в 48 штатах США запасы сегодня ниже нормы, хотя в данной ситуации большую роль также сыграл увеличившийся экспорт.

В США вырос спрос из-за аномальной жары, когда потребовалось больше энергии на кондиционирование, в Европе и Азии аналогичные проблемы. 40% производства электроэнергии в США обеспечивается за счет газа. Эксперты рассказали, кто лишил Британию продуктов, газа и бензина

Именно жара также стала причиной летнего повышения европейских цен на газ до отметок в 300 и 400 долларов за тысячу кубов. Проблемы на рынке усугубились из-за перебоев в добыче в России и Норвегии и урагана "Ида" в Мексиканском заливе.

На американский рынок влияет увеличение мирового спроса на газ: экспорт газа из США достиг показателя 9,6 миллиардов кубических футов в день (271 миллионов кубометров газа), что на 48% больше, чем годом ранее. Данные продажи иссушили хранилища в США. Ситуация мотивировала спекулянтов сыграть на росте цен, в результате чего на рынке сложился "идеальный шторм".

В Bank of America, напротив, придерживаются мнения, что цены на газ достигли чрезмерных уровней и в течение трех ближайших месяцев снизятся.