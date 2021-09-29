МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Возможный дефолт США из-за лимита государственного долга будет иметь катастрофические последствия для экономики страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий главы крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймона.

Крупнейшая кредитная организация США начала продумывать последствия дефолта, если в американском Сенате не сумеют согласовать и одобрить финансирование правительства и повысить потолок госдолга. "Мы делаем это уже в третий раз, ведь есть потенциально катастрофическое событие", — сказал Даймон.

По его словам, каждый раз, когда возникала угроза дефолта, ее удавалось предотвратить. Экономике США обещают газовый "сюрприз" этой зимой

"Но мы никогда не должны даже приближаться к ее началу. Я думаю, что все это неправильно, и мы должны принять двухпартийный законопроект и избавиться от потолка долга", — подчеркнул он.

Напомним, что ранее стало известно о том, что республиканцы в сенате США заблокировали законопроект о финансировании правительства и повышении потолка государственного долга, и теперь демократам придется постараться избежать нависшей угрозы экономического бедствия. Одобрить финансирование необходимо до 1 октября. Если не будет поднят лимит госдолга, то США рискуют столкнуться с дефолтом.