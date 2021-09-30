МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Инвестор из Британии Джереми Грэнтэм предсказал США новый экономический кризис, который превзойдет Великую депрессию. Свой прогноз миллиардер озвучил в интервью с CNBC, выдержки которого привел MarketWatch.

По мнению Грэнтэма, что на фондовом рынке США образовался "даже более безумный пузырь", чем в 1929 году, когда рынок ценных бумаг несколько лет стремительно рос, а затем рухнул, после чего в экономике начался спад, известный как Великая депрессия. Как известно, этот период характеризовался сокращением ВВП Соединенных Штатов с 103,9 миллиарда долларов в 1929 году до 56 миллиардов долларов в 1933 году и падением уровня промышленного производства на 40%. Тогда уровень безработицы достигал 25%. Эксперт рассказал, почему Украине разрешают не платить долги России

"Этот "пузырь" крупнее, чем когда-либо в США. Цены на недвижимость, облигации, акции и товары переоценены", — предупредил инвестор.

Грэнтэм добавил, что нынешний "пузырь" превосходит и размеры "пузыря доткомов", существовавшего на рынке примерно с 1995 года по 2001 год. Тогда невероятную популярность обрели акции интернет-компаний, домен которых, как правило, заканчивался на.com ("дот-ком"). Бурному росту стоимости акций не мешали и сообщения об убыточности многих технологических компаний. Когда "пузырь" лопнул, инвесторы потеряли около пяти триллионов долларов.

Как отмечает MarketWatch, инвестор предупреждал о "надувшемся пузыре" еще в июне 2020 года. Сегодняшние участники рынка долгое время игнорировали любые плохие новости, однако "пузырь", как считает Грэнтэм, лопнет в ближайшие месяцы и это может произойти "в любой момент". По его мнению, "рынок какое-то время, подобно вампиру, будет держаться, однако обрушение неизбежно". В этом случае индекс S&P 500 (он состоит из акций 500 крупнейших компаний, котирующихся на американских биржах) обрушится на 10 или более процентов. В 2021 году S&P 500 вырос более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

"Рынок настолько оптимистичен, что даже если данные оборачиваются против него, как это происходит сегодня, рынок не обращает на это внимания", — констатировал Грэнтэм. "Инвесторы игнорируют повышение процентных ставок, сокращение закупок облигаций Федеральной резервной системой и рост инфляции. Участников рынка не беспокоит и давление на прибыль корпораций", — добавил он.

Аналитик также обратил внимание на "пузырь" на американском рынке недвижимости. Он привел следующий пример: "Цены на жилье в США сегодня выше, чем на пике жилищного пузыря в 2006 году. Этот показатель еще выше в Австралии, Канаде, Англии, Гонконге, Шанхае и так далее".

"Это глобальный жилищный пузырь", — сказал Грэнтэм. Больше денег: что изменится в жизни россиян с 1 октября

Он также призвал срочно принять эффективные меры по борьбе с изменением климата. "Если мы не решим экологические проблемы, наше общество в том виде, в каком мы его знаем, начнет рушиться. Погода катится к черту; все начинают осознавать опасность изменения климата. Озеленение экономики, декарбонизация всей промышленной системы — это самая большая проблема, с которой мы когда-либо сталкивались" — подвел итог миллиардер.

Джереми Грэнтэм — один из самых известных и уважаемых инвесторов в мире. Ранее он успешно выявлял "пузыри" на рынке. Однако некоторые аналитики считают Грэнтэма излишне пессимистичным в отношении рынка ценных бумаг.