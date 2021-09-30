МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Действия Брюсселя, а не России послужили отправной точкой для наступления кризиса. Об этом заявила польский депутат Европарламента Изабела Клоц, которая раскритиковала в статье для wPolityce энергетическую политику Евросоюза.

Как передает РИА Новости, она написала, что "впервые за много десятилетий богатые страны Западной Европы начали бояться мороза и нищеты. Руководство некоторых стран европейского сообщества опасается также реакции своих граждан".

Клоц выразила глубокое сожаление о том, что многие лидеры предпочитают игнорировать реальную причину рекордного скачка цен на электроэнергию, предпочитая обсуждать некие "диверсионные" действия России или погодные условия. Инвестор предсказал США новую Великую депрессию

Она напомнила, что "Брюссель направляет все силы и средства на продвижение "зеленой" энергетики. Результаты его рискованной стратегии мы видим в счетах за электричество".

Клоц выразила уверенность в том, что угольная энергетика является более надежной, чем "зеленая". "Она способна, в отличие от возобновляемых источников энергии, гарантировать стабильность системы передачи и поставок электричества", — сказала евродепутат.

Тем не менее, по ее словам, сейчас европейские лидеры продолжают поддерживать принудительную трансформацию в пользу экологии. "А это, в свою очередь, стимулирует рост цен и бьет по карману жителей ЕС со средними и низкими доходами", — резюмировала она.