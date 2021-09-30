Депутат Европарламента Клоц: Брюссель способствовал кризису в Европе больше, чем Москва
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Действия Брюсселя, а не России послужили отправной точкой для наступления кризиса. Об этом заявила польский депутат Европарламента Изабела Клоц, которая раскритиковала в статье для wPolityce энергетическую политику Евросоюза.
Как передает РИА Новости, она написала, что "впервые за много десятилетий богатые страны Западной Европы начали бояться мороза и нищеты. Руководство некоторых стран европейского сообщества опасается также реакции своих граждан".
Клоц выразила глубокое сожаление о том, что многие лидеры предпочитают игнорировать реальную причину рекордного скачка цен на электроэнергию, предпочитая обсуждать некие "диверсионные" действия России или погодные условия.
Она напомнила, что "Брюссель направляет все силы и средства на продвижение "зеленой" энергетики. Результаты его рискованной стратегии мы видим в счетах за электричество".
Клоц выразила уверенность в том, что угольная энергетика является более надежной, чем "зеленая". "Она способна, в отличие от возобновляемых источников энергии, гарантировать стабильность системы передачи и поставок электричества", — сказала евродепутат.
Тем не менее, по ее словам, сейчас европейские лидеры продолжают поддерживать принудительную трансформацию в пользу экологии. "А это, в свою очередь, стимулирует рост цен и бьет по карману жителей ЕС со средними и низкими доходами", — резюмировала она.
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