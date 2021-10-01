МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Стремительно растущие цены на газ вызвали новые проблемы в Европе и ударили по урожайности крупнейшей на континенте сети голландских теплиц. Сегодня ключевой поставщик свежих овощей и фруктов вынужден экономить на энергоснабжении, которое сильно зависит от газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство пишет о том, что площадь теплиц Нидерландов составляет десять тысяч гектаров, что примерно соответствует размеру Парижа. В этой стране выращивают такие овощи, как помидоры, огурцы и сладкий перец. Она также знаменита своими цветами — хризантемами, тюльпанами и орхидеями. В 2020 году голландский экспорт продуктов составил 9,2 миллиарда евро (10,7 миллиарда долларов), что делает государство вторым по величине экспортером продуктов в Европу и огромным центром торговли цветами.

Bloomberg отмечает, что для обогрева теплиц необходимо до трех миллиардов кубометров природного газа в год, что составляет около 8,2% от общего потребления топлива в стране. Америка безуспешно пытается спастись от дефолта

Старший аналитик Rabobank Синди ван Рейсвик считает, что глобальный энергетический кризис и дефицит газа оказывает огромное влияние на сектор: он заставляет предприятия уменьшать освещение теплиц, сокращать период выращивания и переносить планы начала производства весной следующего года. "Мы не можем исключить, что потребители будут платить больше за овощи, цветы и фрукты", — сообщили в отраслевой ассоциации Glastuinbouw Nederland. Согласился с этим мнением и Марсель ван дер Лугт из цветочной компании Lugt Lisianthus. Он говорит, что цены вырастут, так как счета за электроэнергию увеличились на 20-25%.

Меры по экономии электричества снижают производство и урожайность, а также несут серьезные экономические последствия для компаний.

Bloomberg констатирует, что энергетический кризис уже ударил по пищевой промышленности, сказавшись на стоимости удобрений. Нехватка фруктов и овощей может ускорить рост цен на продовольствие, в то время как инфляция в Европе уже находится на уровне десятилетнего максимума. "Урожай зерновых пострадал из-за плохой погоды, расходы на транспортные услуги выросли из-за локдаунов, а дефицит рабочей силы продолжает мешать восстановлению экономики", — подытожило агентство.