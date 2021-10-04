Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида избран сотым премьер-министром страны
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ТОКИО, 4 окт — ПРАЙМ. Нижняя палата японского парламента избрала главу правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисиду сотым премьер-министром Японии.
Решение было принято большинством голосов.
Ранее Кисида занимал пост министра иностранных дел Японии.
В течение понедельника будет объявлен новый состав кабинета министров, Кисида заявил о планах по роспуску нижней палаты парламента в связи с истечением срока ее полномочий. с тем, чтобы провести выборы 31 октября.
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