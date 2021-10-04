ТОКИО, 4 окт — ПРАЙМ. Нижняя палата японского парламента избрала главу правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисиду сотым премьер-министром Японии.

Решение было принято большинством голосов.

Ранее Кисида занимал пост министра иностранных дел Японии.

В течение понедельника будет объявлен новый состав кабинета министров, Кисида заявил о планах по роспуску нижней палаты парламента в связи с истечением срока ее полномочий. с тем, чтобы провести выборы 31 октября.