МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. США намерены по сути начать новые торговые переговоры с Китаем, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на администрацию президента страны Джозефа Байдена. Эксперт допустил бегство компаний из Китая на фоне энергокризиса

США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов. Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов за два года Китай должен потратить на услуги.

"США планируют начать новые торговые переговоры с КНР", — говорится в сообщении газеты. При этом такой подход к переговорам "с чистого листа" обусловлен тем, что администрация Байдена "сомневается, что Китай захочет рассмотреть вариант о серьезных переговорах по второй фазе".

В сообщении уточняется, что позднее в понедельник торговый представитель США Кэтрин Тай выступит с обращением, в котором представит больше подробностей относительно торговых отношений США и Китая.

При этом, согласно данным издания США намерены сохранить действующие пошлины на импорт товаров из Китая, чтобы КНР довыполнила условия первой части торгового соглашения 2020 года, как рычаг давления могут быть введены дополнительные пошлины.