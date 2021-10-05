ПЕКИН, 5 окт — ПРАЙМ. Китайский девелопер Fantasia Holdings Group пропустил крайний срок выплаты долга по облигациям в 205,65 миллиона долларов, подлежащего погашению в понедельник, следует из заявления компании на гонконгской бирже. Evergrande готовится к крупной сделке

Fantasia Holdings Group расположена в Шэньчжэне китайской южной провинции Гуандун и торгуется на Гонконгской фондовой бирже. Компания приостановила торговлю акциями с 29 сентября и до сих пор не возобновляла.

В заявлении указано, что совет директоров и руководство компании оценит возможное влияние на финансовое состояние и положение с денежной наличностью Fantasia Holdings Group в сложившихся обстоятельствах.

Ситуация с Fantasia Holdings Group происходит на фоне проблем китайского застройщика Evergrande, который находится на грани дефолта. Торги акциями девелопера с понедельника были приостановлены. СМИ сообщили, что один из крупнейших китайских операторов недвижимости Hopson Development планирует купить 51% акций Evergrande Property, входящую в Evergrande Group, более чем за 40 миллиардов гонконгских долларов (более 5 миллиарда долларов США).