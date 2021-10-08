Премьер Японии подтвердил намерение заключить мирный договор с Россией
Премьер Японии Кисида подтвердил нацеленность на заключение мирного договора с Россией
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ТОКИО, 8 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи на открытии сессии парламента подтвердил нацеленность на заключение мирного договора с Россией.
Кисида нацелен продолжать копмлексно работать над двусторонними отношениями России и Японии для разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи Курильской гряды.
"Без разрешения территориального вопроса не может быть мирного договора", — подчеркнул японский премьер.
Ранее состоялся разговор Фумио Кисиды с Владимиром Путиным. Главы двух стран подтвердили стремление к достижению прогресса в переговорах по заключению мирного договора.
https://1prime.ru/world/20211008/834907581.html
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