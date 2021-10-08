ТОКИО, 8 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи на открытии сессии парламента подтвердил нацеленность на заключение мирного договора с Россией. В Японии рассказали, почему Россию нельзя обвинять в росте цен на газ

Кисида нацелен продолжать копмлексно работать над двусторонними отношениями России и Японии для разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи Курильской гряды.

"Без разрешения территориального вопроса не может быть мирного договора", — подчеркнул японский премьер.

Ранее состоялся разговор Фумио Кисиды с Владимиром Путиным. Главы двух стран подтвердили стремление к достижению прогресса в переговорах по заключению мирного договора.