Россия получила из ЕС санкционные комплектующие для спутника Angosat-2
Россия получила из Европы попавшие под санкции США комплектующие для спутника Angosat-2
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия получила от европейского производителя комплектующие для производства ангольского спутника связи Angosat-2. Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" Николай Тестоедов.
"22 сентября полезная нагрузка космического аппарата Angosat-2 доставлена самолетом в Красноярск", — сказал он.
По словам Тестоедова, запуск спутника Angosat-2 планируется на второй квартал 2022 года.
Запрет на поставку в РФ электроники категории Space был введен США после событий 2014 года. В связи с американскими санкциями, Европа не могла без разрешения США передавать аппаратуру в связи с наличием в ней американских комплектующих.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/world/20211008/834908354.html
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