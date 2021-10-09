МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Жесткие меры по сдерживанию инфляции могут привести к падению финансовых рынков, считает руководитель по инвестициям крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Боб Принс. Британцы рассказали, кто виноват в ситуации с поставками газа в Европу

Центробанки пытаются справиться с ростом цен, но это невозможно сделать, не подорвав восстановление экономики, заявил он.

По мнению эксперта, утверждения Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что текущий всплеск инфляции окажется временным, являются ошибочными. "Рост цен будет сложно побороть, учитывая, что он обусловлен нехваткой ресурсов, которые пользуются большим спросом на фоне восстановления мировой экономики после пандемии", — передает слова Принса издание Forbes.

Если ФРС будет предпринимать жесткие меры для сдерживания инфляции, это приведет к падению финансовых рынков, считает финансист.

"Выбирая из двух зол, что вы предпочтете? Я думаю, что, скорее всего, вы выберете инфляцию, потому что с ней вы в любом случае ничего не можете поделать", — сказал он.

Принс тметил, что складывающаяся ситуация начинает напоминать "Великую инфляцию" в США и нефтяной кризис 1970-х годов, когда цены на нефть выросли из-за сокращения поставок ОПЕК, вызвав одновременное падение экономики и рост инфляции.