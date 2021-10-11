МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Совет ЕС продлил до 16 октября 2022 года персональные санкции, в том числе против россиян, за распространение и применение химического оружия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Киев не исключил новых санкций против России из-за выборов в ГД

Продление вступит в силу не позднее 16 октября текущего года.

Ранее Евросоюз продлевал действие этих санкций 12 октября 2020 года.

Рамочный режим санкций за распространение и применение химоружия был введен ЕС в 2018 году в отношении 15 физических и 2 юридических лиц, причастных к его разработке или применению, а также финансированию таких лиц и организаций.

Лицам, включенным в санкционный список, запрещен въезд в страны ЕС. Кроме того, Евросоюз заморозмл счета и активы таких лиц на территории союза.