ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс призвал мировое сообщество сформулировать "всеобъемлющий подход" к облегчению долгового бремени бедных стран, включая списание и реструктуризацию их обязательств, увеличившихся за время коронавирусной пандемии. Международные резервы Украины резко сократились

"Нам необходим всеобъемлющий подход к долговой проблеме, включая сокращение задолженности, ее более оперативную реструктуризацию и повышение транспарентности. Посильные уровни долга необходимы для экономического восстановления и сокращения бедности", — говорится в заявлении Мэлпасса.

По подсчетам Всемирного банка, задолженность стран с низким уровнем доходов в 2020 году выросла на 12% до рекордных 860 миллиардов долларов.