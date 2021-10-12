ООН, 12 окт — ПРАЙМ. Уровень крайней бедности в уязвимых странах может вырасти с 30% до 38% к 2024 году, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса. Бедность в России сократилась из-за оживления рынка труда

"Мы слышали о серьезных проблемах, которые COVID-19 создает для уязвимых государств. Мы понимаем, насколько серьезны последствия", — сказала Георгиева.

Она указала на "очень тревожный прогноз, согласно которому ожидается, что глобальная доля крайней бедности вырастет с 30% до 38% к 2024 году для… группы стран, которую классифицируют как уязвимую".