МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана и корпорация Chevron договорились о создании в республике фонда прямых инвестиций объемом 248,5 миллиона долларов для развития местной экономики, сообщила пресс-служба правительства страны. "Газпром экспорт" поставил в Казахстан СПГ, произведенный "Новатэком"

По данным пресс-службы, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел переговоры с вице-президентом по вопросам добычи компании Chevron Джеймсом Джонсоном, в ходе которых стороны обсудили вопросы реализации проекта будущего расширения компании "Тенгизшевройл" (ТШО), перспектив расширения Карачаганакского проекта и увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума.

"По итогам переговоров между министерством энергетики Республики Казахстан и компанией Chevron подписан меморандум о взаимопонимании по созданию фонда прямых инвестиций в Казахстане объемом 248,5 миллионов долларов", — отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, меморандум предусматривает создание фонда для развития экономики и местного содержания путем инвестирования в коммерческие предприятия Казахстана по производству товаров, выполнению работ и предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли, охране окружающей среды, а также в сфере информационных и цифровых технологий.

По информации пресс-службы правительства, капитализацию фонда составит часть прибыли Chevron, полученной в Казахстане.

В пресс-релизе напоминается, что Chevron является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах – Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%).