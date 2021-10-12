МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Москва отвергает "бесстыдные" обвинения США, что Россия якобы использует поставки газа в качестве инструмента давления, заявил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков. В Вашингтоне ждут объяснений от России по поставкам газа в Европе

"Это бесстыдно, что они продолжают повторять как заигранную пластинку подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов… Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление", — сказал Рябков, комментируя заявления представителей администрации США, что Москва якобы использует поставки газа в качестве инструмента давления.

"Подобные заявления (в адрес РФ) широко распространяются, но они, как мы считаем, являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям… Нас всегда будут обвинять во всем, мы это знаем, но Москва последовательно работает для стабилизации (энергетического) рынка, не в наших интересах раскачивать эту лодку", — сказал Рябков.

Москва была и продолжит быть надежным поставщиком газа в Европу, готова работать с ЕС, чтобы избегать скачков цен на энергоносители, как это было недавно, заявил замглавы МИД.

"Мы были и остаемся наиболее надежным и безопасным поставщиком природных ресурсов. Мы приглашаем всех коллег в Европе, в том числе наших соседей, принять этот простой факт, что мы ценим энергобезопасность на континенте, хотим сотрудничать с ними, с европейским союзом для недопущения ценовых скачков, которые мы наблюдаем", — заявил он в интервью BBC.