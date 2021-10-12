МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,7% с 4,4%, ожидавшихся в июле, говорится в докладе МВФ. Решетников: оценка роста ВВП в 2021 году останется неизменной

Вместе с тем в 2022 году МВФ теперь ожидает роста ВВП РФ на 2,9%. Июльский прогноз предполагал рост на 3,1%.

В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3%.

Вместе с тем МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 5,9% с июльского прогноза в 6%, следует из октябрьского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).

Прогноз на 2022 год был сохранен. МВФ прогнозирует рост мирового ВВП в текущем году на 4,9%.

При этом МВФ отметил, что в странах с развитой экономикой отмечается значительный прогресс в процессе вакцинации (58%), чего не скажешь о странах с развивающейся экономикой, где привиты около 36% населения и 5% в странах с низкими доходами.

Фонд также ухудшил прогноз по росту экономики США на 2021 год на 1 процентный пункт по сравнению с июльскими ожиданиями — до 6%, следует из доклада фонда.

Вместе с тем прогноз на следующий год улучшен: теперь МВФ ожидает роста крупнейшей мировой экономики на 5,2% против ожиданий июля в 4,9%.

По оценке МВФ, в 2020 году ВВП США упал на 3,4%.

В целом фонд прогнозирует "сильное и устойчивое" восстановление американской экономики. На этом фоне ФРС США начнет сокращать объем выкупа активов с рынка в конце 2021 года, чтобы подготовиться к повышению процентной ставки в 2022 году, предполагает МВФ.

Кроме того, эксперты фонда предупреждают, что инфляция в стране может постоянно оставаться высокой ввиду ряда факторов, которые влияют на потребительские цены в странах с развитой экономикой.

Вместе с тем МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Китая в 2021 году до 8% по сравнению с июльской оценкой в 8,1%, говорится в прогнозе фонда.

По оценке МВФ, рост ВВП Китая в 2020 году составил 2,3%. Прогноз на 2022 год также ухудшен на 0,1 процентного пункта, до роста в 5,6%.

"Прогнозы (роста ВВП страны — ред.) Китая на 2021 год были несколько снижены из-за более сильного, чем ожидалось, сокращения государственных инвестиций", — говорится в докладе.

МВФ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 5% с 4,6%, ожидавшихся в июле, говорится в релизе фонда.

Фонд прогнозирует, что ВВП Германии вырастет в 2021 году на 3,1%, Франции — на 6,3%, Италии — на 5,8%, Испании — на 5,7%.

В 2020 году, по оценке МВФ, падение ВВП еврозоны составило 6,3% вместо июльской оценки снижения в 6,5%. Снижение экономики Испании составило в прошлом году 10,8%, Италии — 8,9%, ВВП Франции в 2020 году сократился на 8%, Германии — на 4,6%.

Прогноз роста ВВП еврозоны в 2022 году был сохранен на уровне прошлой оценки в 4,3%.