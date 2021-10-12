ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что возможные долгие последствия пандемии коронавируса могут обойтись мировой экономике еще более чем в 5 триллионов долларов, заявила главный экономист фонда Гита Гопинат. МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,7%

"Недавние события ясно показали, что это общая проблема и что пандемия не закончится нигде, пока она не закончится везде. Если COVID-19 окажет продленное воздействие в среднесрочной перспективе, он может сократить мировой ВВП в общей сложности на 5,3 триллиона долларов за последующие 5 лет по сравнению с нашим текущим прогнозом", — сказала Гопинат на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Такого не должно случиться, мировое сообщество должно удвоить усилия по обеспечению равноправного доступа к вакцинам каждой страны, побороть сомнения в вакцинах там, где их достаточно, и обеспечить лучшие экономические перспективы для всех", — добавила она.