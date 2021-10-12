ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Центробанки должны быть готовы к быстрым действиям в случае роста инфляции, заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. В МВФ рассказали, сколько может стоить "долгий COVID"

"Сейчас монетарная политика пока что может рассчитывать на то, что период роста инфляции пройдет, но центральные банки должны быть готовы действовать быстро в отношении рисков ожидания растущей инфляции, если те станут более реальными в ходе нынешнего восстановления экономики по неизвестной траектории. Центробанки должны запланировать действия на этот случай, объявить о ясных триггерах подобных действий", — сказала Гопинат на пресс-конференции в Вашингтоне.

Она добавила, что, по данным фонда, инфляция в США должна вернуться к нормальному уровню к середине 2022 года.

"Для некоторых (развитых) стран это займет немного дольше, может быть, до конца (следующего) года", — сказала Гопинат.

"Мы также следим за происходящим относительно инфляции зарплат, которая повышена в США. Но в то же время, как мы все знаем, (инфляция) сосредоточена в некоторых секторах, так что надо посмотреть, станет ли она намного более широким феноменом", — добавила Гопинат.

Также, по ее словам, еще предстоит выяснить, как скажется на общей инфляции рост цен на недвижимость.

США считаются основным "мотором" инфляции в мировой экономике благодаря быстрому экономическому восстановлению после пандемии коронавируса и многотриллионным вложениям в экономику, которые одобрил или еще готовится одобрить конгресс США.