МВФ: центробанки должны быть готовы действовать против инфляции
ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Центробанки должны быть готовы к быстрым действиям в случае роста инфляции, заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
"Сейчас монетарная политика пока что может рассчитывать на то, что период роста инфляции пройдет, но центральные банки должны быть готовы действовать быстро в отношении рисков ожидания растущей инфляции, если те станут более реальными в ходе нынешнего восстановления экономики по неизвестной траектории. Центробанки должны запланировать действия на этот случай, объявить о ясных триггерах подобных действий", — сказала Гопинат на пресс-конференции в Вашингтоне.
Она добавила, что, по данным фонда, инфляция в США должна вернуться к нормальному уровню к середине 2022 года.
"Для некоторых (развитых) стран это займет немного дольше, может быть, до конца (следующего) года", — сказала Гопинат.
"Мы также следим за происходящим относительно инфляции зарплат, которая повышена в США. Но в то же время, как мы все знаем, (инфляция) сосредоточена в некоторых секторах, так что надо посмотреть, станет ли она намного более широким феноменом", — добавила Гопинат.
Также, по ее словам, еще предстоит выяснить, как скажется на общей инфляции рост цен на недвижимость.
США считаются основным "мотором" инфляции в мировой экономике благодаря быстрому экономическому восстановлению после пандемии коронавируса и многотриллионным вложениям в экономику, которые одобрил или еще готовится одобрить конгресс США.
https://1prime.ru/world/20211012/834947119.html