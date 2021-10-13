Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ожидаемо ускорилась
Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ожидаемо ускорилась до 4,1%
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам сентября в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 4,1% с 3,9% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Таким образом, годовая инфляция остается на максимальном с 1993 года значении. При этом за месяц потребительские цены в Германии не изменились.
Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и предварительной оценкой.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, ускорили рост до 4,1% с 3,4% месяцем ранее, а в сентябре — до 0,3% с августовских 0,1%. Показатели также полностью совпали с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
https://1prime.ru/world/20211013/834950352.html
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