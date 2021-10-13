МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам сентября в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 4,1% с 3,9% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики ждут сохранения инфляции в США на уровне 5,3%

Таким образом, годовая инфляция остается на максимальном с 1993 года значении. При этом за месяц потребительские цены в Германии не изменились.

Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и предварительной оценкой.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, ускорили рост до 4,1% с 3,4% месяцем ранее, а в сентябре — до 0,3% с августовских 0,1%. Показатели также полностью совпали с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.