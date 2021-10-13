БРЮССЕЛЬ, 13 окт — ПРАЙМ. Поставки газа из России в Евросоюз в последнее время были ниже ожиданий, поскольку "Газпром" выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал дополнительных поставок, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК). Песков прокомментировал позицию России по газу в Европе

"Объемы газа из России оказались ниже ожиданий, что сужало рынок по мере приближения отопительного сезона. Несмотря на то, что "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС", — говорится в документе "вопрос-ответ", распространённом Еврокомиссией.

Вопрос, где значится эта информация, звучит так: "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?"

В этом разделе своего релиза ЕК вначале отмечает, что текущее повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с мировым спросом на газ, который стремительно растет по мере ускорения восстановления экономики.

При этом в публикации отмечается, что Еврокомиссия ведет диалог с основными странами-производителями и потребителями газа, чтобы способствовать увеличению торговли "голубым топливом".

"Комиссия ведет диалог с основными странами-производителями и потребителями природного газа, чтобы способствовать расширению торговли природным газом. Этот диалог с нашими международными партнерами направлен на повышение ликвидности и гибкости международного газового рынка для обеспечения достаточных и конкурентоспособных поставок природного газа", — говорится в нем.