МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) за первые три квартала увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 37,935 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка. Чистая прибыль Blackrock за январь-сентябрь выросла на 26%

Разводненная прибыль на акцию составила 12,05 доллара против 5,09 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетном периоде выросла на 2% — до 92,392 миллиарда долларов.

В третьем квартале банк увеличил чистую прибыль на 24% в годовом выражении — до 11,687 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,74 доллара против 2,92 доллара годом ранее. Квартальная выручка выросла на 1% — до 29,647 миллиарда долларов.

"JP Morgan Chase показал хорошие результаты поскольку экономика продолжает демонстрировать хороший рост. несмотря на сдерживающий эффект штамма "дельта" коронавируса", — приводятся в релизе слова главы JPMorgan Chase Джейми Даймона (Jamie Dimon).

Инвестбанк JP Morgan Chase, основанный в 1799 году, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.