МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в годовом выражении в сентябре ускорили рост до 5,4% с 5,3% в августе, а в месячном исчислении выросли на 0,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Годовая инфляция в Германии по итогам сентября ожидаемо ускорилась

Таким образом, в сентябре годовая инфляция в США вернулась на уровень июля, когда она достигла максимума с августа 2008 года.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовую инфляцию на уровне 5,3%. В месячном выражении прогнозировался рост потребительских цен на 0,3%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам сентября в годовом исчислении составила 4%, в месячном — 0,2%. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков.

Цены на продовольствие в США в сентябре поднялись на 0,9% в месячном выражении, на энергоносители — на 1,3%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 4,6%, а энергоносители — на 41,7%.