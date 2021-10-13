МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что взаимные интересы России и США приведут к тому, что отношения двух стран будут стабилизироваться.

"Взаимные интересы без всяких сомнений приведут к тому, что так или иначе отношения наши будут налаживаться и американский политический истеблишмент перестанет спекулировать на российско-американских отношениях в ущерб своим собственным интересам и в ущерб собственным кампаниям", — сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Президент подчеркнул, что у него рабочие, устойчивые отношения с коллегой Джо Байденом, конструктивные отношения с администрацией США.

"В целом у меня рабочие достаточно, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом. Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими коллегами российскими обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом. Вполне конструктивные сейчас отношения с действующей администрацией", — сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Американские санкции против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы, заявил президент.

"У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? Exxon Mobil вышел из выгодных контрактов, прекратил участие в совместных проектах — ну, кроме одного на Дальнем Востоке… Никто ничего не выиграл. Цены на газ взлетели до небес. На нефтяном рынке произошли ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только не нулевой — он отрицательный", — подчеркнул Путин.

При этом президент признался, что надеется на то, что осознание бесперспективности такой политики возобладает. "Надеюсь, в конце концов осознание бесперспективности такой политики возобладает и мы сможем постепенно восстановить наши отношения", — добавил глава российского государства.