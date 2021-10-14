МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Министры финансов и главы центробанков стран Большой семерки (G7) изложили рекомендации по цифровой валюте центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC) и цифровым платежам, следует из пресс-релиза Банка Англии. Путин высказался о криптовалютах

"Инновации в области цифровых денег и платежей могут принести значительные выгоды, но также порождают серьезные проблемы государственной политики и регулирования", — говорится в сообщении.

Как отмечает британский центробанк, регуляторы подтвердили, что любая CBDC должна основываться на их давних публичных обязательствах в отношении прозрачности, верховенства закона и разумного экономического управления.

Регуляторы также заявили, что цифровая валюта и платежи должны удовлетворять соответствующим законодательным, нормативным и надзорным требованиям для обеспечения безопасности транзакций, отмечается в сообщении.

Идея "цифровой валюты" муссируется сейчас финансовыми регуляторами разных стран мира. Так, в начале февраля сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) и Европейский центробанк изучают технические и юридические вопросы создания цифрового евро. В апреле ЦБ РФ представил свою концепцию цифрового рубля.

Британский центробанк и минфин страны 19 апреля создали рабочую группу для изучения возможности введения цифровой национальной валюты наряду с обычными деньгами.

Тем временем китайский центробанк начал исследование цифрового юаня ещё в 2014 году, а с 2020 года он используется в пилотном режиме в нескольких городах Китая, в том числе в Пекине, Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай) и Сучжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай).