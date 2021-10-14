МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 октября, снизилось на 36 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 293 тысяч, обновив минимум с марта 2020 года, сообщило в четверг министерство труда страны. ФРС США опубликовала протокол сентябрьского заседания

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали снижения лишь до 319 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 2 октября, был пересмотрен до 329 тысяч с 326 тысяч.

Ниже отметки в 300 тысяч показатель опустился впервые с 14 марта 2020 года. Тогда число заявок составляло 256 тысяч, а затем из-за пандемии резко подскочило — сразу на 3 миллиона. При этом темпы снижения показателя за неделю по 9 октября стали максимальными с конца июня.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 10,5 тысячи с пересмотренного уровня прошлой недели — до 334,25 тысячи. Предыдущий показатель был пересмотрен до 344,75 с 344 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 октября, снизилось на 134 тысячи с показателя предыдущей недели — до 2,593 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 2,727 миллиона с 2,714 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.