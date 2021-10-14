МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Мировой рынок перенасыщен долларами – именно это является причиной высокой инфляции, в том числе – рекордных скачков цен на энергоресурсы, считает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Доллар обновил минимум года

"Понятно, что сейчас происходит рост денежной массы, свободной наличности в мире, и порядка 40% всех долларов, находящихся в обращении, как раз были напечатаны Соединенными Штатами Америки за последние два года. Поэтому мы видим, что явно происходит перенасыщение долларами рынка, и это вызывает как раз инфляцию, инфляционное давление по всем источникам, включая газ и нефть",- заявил Дмитриев в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

В числе других причин инфляции он также назвал сложившуюся ситуацию в газовом секторе.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы: еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое и в начале октября достигли исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе был связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.