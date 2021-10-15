ПЕКИН, 15 окт — ПРАЙМ. Риск распространения влияния задолженности Evergrande, одного из крупнейших китайских девелоперов, на финансовый сектор можно контролировать, заявил в пятницу глава департамента финансовых рынков Народного банка Китая (ЦБ) Цзоу Лань.

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"В целом, риск распространения влияния задолженности Evergrande на финансовый сектор можно контролировать", — передает слова Цзоу Ланя Центральное телевидение Китая.

По его словам, в настоящий момент профильные ведомства и местные власти в соответствии с законом и рыночными принципами ведут работу по устранению рисков, связанных с Evergrande, а также будут оказывать финансовую поддержку по возобновлению строительных проектов.

Цзоу Лань отметил, что в последние годы управление Evergrande велось плохо, и компания не действовала в соответствии с изменениями рыночной ситуации, а вместо этого бездумно проводила диверсификацию и расширялась, "что привело к серьезному ухудшению ее финансовых показателей".