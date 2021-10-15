ПЕКИН, 15 окт — ПРАЙМ. Риск распространения влияния задолженности Evergrande, одного из крупнейших китайских девелоперов, на финансовый сектор можно контролировать, заявил в пятницу глава департамента финансовых рынков Народного банка Китая (ЦБ) Цзоу Лань.

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Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.

"В целом, риск распространения влияния задолженности Evergrande на финансовый сектор можно контролировать", — передает слова Цзоу Ланя Центральное телевидение Китая.

По его словам, в настоящий момент профильные ведомства и местные власти в соответствии с законом и рыночными принципами ведут работу по устранению рисков, связанных с Evergrande, а также будут оказывать финансовую поддержку по возобновлению строительных проектов.

Цзоу Лань отметил, что в последние годы управление Evergrande велось плохо, и компания не действовала в соответствии с изменениями рыночной ситуации, а вместо этого бездумно проводила диверсификацию и расширялась, "что привело к серьезному ухудшению ее финансовых показателей".