МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре, по предварительной оценке, снизился до 71,4 пункта с сентябрьских 72,8 пункта, сообщается на сайте университета. Розничные продажи в США в сентябре неожиданно выросли

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали роста показателя до 73,1 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, снизился до 77,9 пункта с 80,1 пункта в сентябре, а индекс экономических ожиданий — до 67,2 пункта с 68,1 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.