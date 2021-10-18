По итогам первых трех кварталов 2021 года ВВП Китая вырос на 9,8%
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. ВВП Китая на фоне активного восстановления экономики в стране по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
"Согласно предварительным данным, ВВП Китая за первые три квартала 2021 года составил 82,313 триллиона юаней (12,8 триллиона долларов), рост в годовом выражении составил 9,8%", — говорится в докладе ведомства.
Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2021 году составят более 6%. В первом полугодии ВВП страны вырос на 12,7% (в первом квартале рост составил 18,3%, во втором — 7,9%). Эксперты прогнозируют рост ВВП по итогам года на уровне около 8,1%.
Темпы роста ВВП Китая по итогам 2020 года под влиянием пандемии коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что стало минимальным за последние 40 лет. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 101,598 триллиона юаней (около 15,67 триллиона долларов).
https://1prime.ru/world/20211018/834978843.html
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