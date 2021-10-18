МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. ВВП Китая на фоне активного восстановления экономики в стране по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Китай заложил "супербомбу" под мировую экономику

"Согласно предварительным данным, ВВП Китая за первые три квартала 2021 года составил 82,313 триллиона юаней (12,8 триллиона долларов), рост в годовом выражении составил 9,8%", — говорится в докладе ведомства.

Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2021 году составят более 6%. В первом полугодии ВВП страны вырос на 12,7% (в первом квартале рост составил 18,3%, во втором — 7,9%). Эксперты прогнозируют рост ВВП по итогам года на уровне около 8,1%.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2020 года под влиянием пандемии коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что стало минимальным за последние 40 лет. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 101,598 триллиона юаней (около 15,67 триллиона долларов).