МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Китай на фоне энергетического кризиса в ряде регионов страны в сентябре нарастил импорт угля на 76% по сравнению с сентябрем прошлого года, при этом добыча угля сократилась на 0,9%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Торгпред России: необходима устойчивость торгового сотрудничества с КНР

Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, с середины сентября пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".

В сентябре в стране добыли 330 миллионов тонн угля, что на 0,9% ниже показателя сентября 2020 года и на 1,8% ниже, чем в сентябре 2019 года. При этом импорт угля в сентябре в годовом выражении вырос на 76%, составив 32,88 миллиона тонн.

Ранее главное таможенное управление страны сообщало, что по сравнению с августом этого года Китай в сентябре нарастил импорт угля почти на 14,7%.

Объем добычи угля за первые три квартала 2021 года в годовом выражении вырос на 3,7% — до 2,93 миллиарда тонн, рост по сравнению с январем-сентябрем 2019 года составил 3,6%. Импорт угля в годовом выражении снизился на 3,6%, составив 230,4 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что три основных угледобывающих региона Китая – провинции Шаньси и Шэньси, а также автономный район Внутренняя Монголия — обязались в четвертом квартале этого года поставить дополнительные 145 миллионов тонн угля другим регионам страны для электростанций по сниженной цене на фоне острой нехватки электроэнергии.