МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить главу Национального банка Кирилла Шевченко, в администрации украинского лидера назвали эту информацию "слухами", передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Зеленский "недоволен работой Шевченко". Отмечается, что Шевченко якобы поссорился с высокопоставленными сотрудниками банка, "вызвав волну отставок, что привело в замешательство западных доноров, в том числе МВФ".

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Для того, чтобы сменить главу Нацбанка президент Украины должен предоставить основания, а после получить одобрение парламента. По словам источников агентства, Зеленский якобы хочет найти замену Шевченко, прежде чем предлагать снять его с должности. Источник отметил, что поиском возможных кандидатов на пост якобы занимается глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Как отмечает агентство, сообщения о планах президента Украины снять с должности главу Нацбанка поступают на фоне работы миссии МВФ с властями страны по поводу пересмотра кредитной программы.

Миссия МВФ начала работу на Украине 21 сентября для обсуждения с властями первого пересмотра программы, встречи проходят онлайн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что по итогам работы миссии Киев рассчитывает на положительное решение об очередном транше кредита в размере 750 миллионов долларов, который может быть предоставлен в ноябре-декабре.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.