ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что достиг с властями Украины соглашения о первом пересмотре кредитной программы, в рамках которой Киев рассчитывает получить 700 миллионов долларов.

Зеленский рассказал о своих надеждах на МВФ

В организации добавили, что завершение первого пересмотра позволит выплатить Украине порядка 700 миллионов долларов США.