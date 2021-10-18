ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что достиг с властями Украины соглашения о первом пересмотре кредитной программы, в рамках которой Киев рассчитывает получить 700 миллионов долларов.

Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского

Зеленский рассказал о своих надеждах на МВФ

"Сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании (SBA). Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы исполнительным советом МВФ", — говорится в письменном заявлении МВФ.

В организации добавили, что завершение первого пересмотра позволит выплатить Украине порядка 700 миллионов долларов США.