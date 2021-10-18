МВФ договорился с Украиной о первом пересмотре кредитной программы
МВФ договорился с Украиной о первом пересмотре кредитной программы, что сулит ей $700 миллионов
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ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что достиг с властями Украины соглашения о первом пересмотре кредитной программы, в рамках которой Киев рассчитывает получить 700 миллионов долларов.
"Сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании (SBA). Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы исполнительным советом МВФ", — говорится в письменном заявлении МВФ.
В организации добавили, что завершение первого пересмотра позволит выплатить Украине порядка 700 миллионов долларов США.
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