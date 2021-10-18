ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Минфин США рассказал о проблемных моментах политики санкций: растут риски от новых платежных систем и от роста использования цифровых активов.

Берлин охарактеризовал отношения Москвы и НАТО

Ведомство подготовило обзор экономических и финансовых санкций вместе с рекомендациями по их сохранению и повышению эффективности.

Минфин отмечает, что проблемы политике санкций создают киберпреступники. Кроме того, нужна тщательная калибровка санкций, чтобы ограничить их влияние на поток легальной гуманитарной помощи нуждающимся, сообщает ведомство.