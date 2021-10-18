ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Минфин США рассказал о проблемных моментах политики санкций: растут риски от новых платежных систем и от роста использования цифровых активов.
"Хотя санкции остаются важным и эффективным инструментом политики, они также сталкиваются с новыми проблемами, включая возрастающие риски, связанные с новыми платежными системами и ростом использования цифровых активов", — говорится в сообщении на сайте минфина США.
Ведомство подготовило обзор экономических и финансовых санкций вместе с рекомендациями по их сохранению и повышению эффективности.
Минфин отмечает, что проблемы политике санкций создают киберпреступники. Кроме того, нужна тщательная калибровка санкций, чтобы ограничить их влияние на поток легальной гуманитарной помощи нуждающимся, сообщает ведомство.
https://1prime.ru/world/20211018/834987186.html
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