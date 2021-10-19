КИЕВ, 19 окт — ПРАЙМ. Киев ожидает, что Верховный суд Великобритании до конца нынешней осени примет окончательное решение по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Украинский политик рассказала о "троянском коне" для "Северного потока-2"

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт. Из-за этого долга Минфин РФ уже много лет судится с Украиной.

"Я 98% информации по этому поводу не могу говорить, учитывая конфиденциальность тематики. Но да — следующее заседание будет осенью, и оно может быть последним в этом деле", — сказал Малюська в интервью изданию "Украинская правда".

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. В Киеве требуют объявить ЧП из-за ситуации с газом

Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Верховный суд Великобритании в декабре 2020 года завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией и удалился для принятия решения.