ЕРЕВАН, 19 окт — ПРАЙМ. Российские накопленные инвестиции в Армении в ближайшее время вырастут с 2,2 миллиарда долларов еще на 1 миллиард, сказал во вторник заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на полях Восьмого армяно-российского межрегионального форума. В Армении надеются на привлечение новых российских инвестиций

"Неплохо восстанавливается взаимный (армяно-российский – ред.) товарооборот. В 2021 году 17% роста, это при том что почти на 4% упали в пандемийном году. До конца года еще сильнее нарастим темпы внешнеторгового оборота. У нас растет инвестиционное сотрудничество. Более 2,2 миллиарда долларов — это совместные накопленные инвестиции РФ в Армению, и мы знаем, есть конкретные проекты на сумму еще 1 миллиарда долларов, которые в качестве инвестиций в ближайшее время поступят в экономику Армении", — сказал чиновник.

По его словам, это станет серьезным вкладом в развитие экономических, социальных и культурных отношений между странами, созданию новых технологических рабочих мест, обмену опытом в разных областях экономики.

Добавляется, что российские вложения составляют 40% внешних инвестиций в Армении. Дмитрий Вольвач призывает сохранить эту долю. "Понятно, что есть инвестиции из других стран, от других партнеров, но я надеюсь, что РФ сохранит свою роль и значимость в экономике Армении", — сказал он. По его словам, такое сотрудничество взаимовыгодно.