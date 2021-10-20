МОСКВА, 20 окт ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы намерено расширить инвестиционное сотрудничество с Сирией, сообщило министерство иностранных дел боливарианской республики. Венесуэла заявила о желании сотрудничать с Россией

"Вице-министр по Азии, Ближнему Востоку и Океании Капая Родригес провел важную рабочую встречу с послом Сирийской Арабской Республики Халилом Битаром с целью увеличения и поощрения иностранных инвестиций в двух странах", — говорится в сообщении в блоге МИД республики в Twitter.

Последняя встреча на высоком уровне между тогдашним министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой и главой сирийской дипломатии Фейсалом Мекдадом прошла в марте 2021 года. На встрече стороны обсуждали действия правительства США против их стран.