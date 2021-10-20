МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Народный банк Китая (Центробанк) в среду вновь оставил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Китай разместил четыре транша евробондов на четыре миллиарда долларов

Решение совпало с прогнозами аналитиков. Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не меняется уже 18-й месяц подряд.

Неизменной с прошлого месяца осталась и пятилетняя ставка LPR — на уровне 4,65%, что также совпало с ожиданиями экспертов.

Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику, которая замедляла рост из-за торговой войны с США.

В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Народного банка Китая.

В официальном установлении ставки в настоящий момент участвуют 18 китайских банков. До 9.00 по местному времени 20-го числа каждого месяца они должны направлять свои котировки с шагом в 0,05% в Национальный центр межбанковского финансирования. Далее для расчета LPR исключаются наивысшие и наименьшие котировки, рассчитывается среднее арифметическое, после чего полученные ставки округляются до 0,05%.